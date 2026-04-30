APAMRI accoglie la dott.ssa Anna Turrisi: rafforzata la rete nazionale dell’associazione

Professionista sanitaria con oltre trent’anni di esperienza, entra nella struttura dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana

L’APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana amplia la propria rete e consolida la presenza sul territorio con l’ingresso della dott.ssa Anna Turrisi, figura di comprovata esperienza nel settore sanitario e sociale.

La nomina rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita dell’associazione, che continua a strutturarsi attraverso il coinvolgimento di professionalità qualificate e radicate nel tessuto civile, capaci di interpretare e promuovere i valori fondanti dell’APAMRI.

La dott.ssa Turrisi, laureata in Scienze Infermieristiche e in Psicologia, porta con sé un bagaglio di oltre trent’anni di attività nel sistema sanitario, affiancato da un impegno costante nel sociale e nel volontariato. Un profilo che si inserisce pienamente nella visione dell’associazione, orientata alla valorizzazione del merito, della responsabilità civica e della coesione sociale.

A livello nazionale, l’APAMRI è guidata dal presidente Riccardo Di Matteo, e si distingue per un’attività articolata che punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, società civile e mondo del volontariato, promuovendo iniziative in ambito sociale e culturale su scala nazionale.

L’ingresso della dott.ssa Turrisi si inserisce in questa strategia di consolidamento, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la capacità operativa dell’associazione e la sua presenza nei contesti territoriali, valorizzando competenze e sensibilità maturate sul campo.

Un percorso che guarda al futuro, in cui il contributo di figure come Anna Turrisi rappresenta un valore aggiunto per l’azione dell’APAMRI, chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nella promozione dei principi di dignità, solidarietà e responsabilità verso le comunità.



