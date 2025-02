Dc in giunta, l’amministrazione apre all’ingresso

Le indiscrezioni sull’ingresso nella giunta comunale di Enna della nuova Dc, circolate nella giornata di ieri, hanno trovato conferma. In un documento, che porta la firma dell’amministrazione di Enna, è indicata questa possibilità, al termine di un incontro avvenuto al Comune venerdì scorso, con l’obiettivo di pianificare un percorso politico finalizzato alle prossime elezioni del 2026.

“Collaborazione con la Dc”

Un passo che consente, in modo più chiaro, di esplicitare il colore politico della giunta Dipietro, ormai con il marchio del Centrodestra. “Dall’incontro, cordiale e ricco di spunti, è emersa la massima disponibilità ravvisando, tra l’altro, la possibilità di una diretta collaborazione nell’ultima parte del mandato amministrativo. Le tematiche saranno approfondite nei prossimi incontri ai quali le parti si sono date appuntamento

L’incontro al Comune su richiesta della Dc

L’amministrazione svela che l’incontro è avvenuto su richiesta della nuova Dc. “Venerdì 7 febbraio, nella sede del Palazzo Municipale, la Nuova D.C., in persona del segretario provinciale Nello Rampulla, della commissaria comunale – si legge nella nota – Giusy Ingrassia e dei due consiglieri comunali Stefania Fazzi e Gaetano Fazzi, ha incontrato, su sua richiesta, l’amministrazione comunale di Enna, in persona del Sindaco Maurizio Dipietro per verificare la possibilità di ricompattare tutte le forze riconducibili nel centrodestra, in vista delle future competizioni elettorali”.