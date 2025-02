Pd, “Enna allo sbando e dipietristi pensano alle poltrone, se ne vadano”

Aumento dei costi per le famiglie per via degli aumenti nella mensa scolastica, centro storico in condizioni disastrose, viabilità ed economia locale al collasso. E’ una bocciatura totale dell’amministrazione comunale di Enna quella del segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara che accusa le forze a sostegno del sindaco di pensare più alle poltrone che alla città.

“Col sindaco – dice Seminara – ormai assente da mesi, i colonnelli Dipietristi giocano a Risiko con le poltrone assessoriali (che durante il lungo governo di questa amministrazione si sono susseguite senza sosta e che tutt’ora alimenta il chiacchiericcio cittadino) anziché amministrare la città, nella speranza di conservare un posto al sole in vista delle prossime amministrative”. Il riferimento è al recente avvicinamento della nuova Dc che starebbe per entrare in giunta.

Il caso della mensa

Uno dei temi caldi è il costo della mensa scolastica che è aumentata “di 1,50 derivante dal passaggio dal piatto unico al pasto completo come prescritto dall’Asp” ha detto ieri l’amministrazione che assicura di aver ammesso altri 30 mila euro per venire incontro alle famiglie meno abbienti.

“Prima un servizio inefficiente, oggi un servizio – dice Seminara – carissimo che cade sulle spalle delle famiglie con una contributo che adesso è arrivato ad € 5,3 e la revisione delle fasce reddituali che fa sì che chi ha un reddito isee di 22 mila euro sia per il comune da ritenersi ricco. Per non dire di altri disservizi che fanno sì che in alcune scuole si paghi anche 1 € in più al giorno per il confezionamento”.

Dipietro si faccia da parte

Secondo l’esponente del Pd, la responsabilità è del sindaco, per questo chiede che “si faccia da parte per amore della città e dei suoi cittadini e che i suoi sostenitori facciano lo stesso, prendendo atto del fallimento politico del progetto Dipietro senza nascondersi dietro a continui cambi di casacca.”

“Enna capitale dei disastri”

Il segretario del Pd di Enna fa l’elenco dei problemi irrisolti della città e punta l’indice contro l’amministrazione Dipietro. “Enna ormai si aggiudica – dice Seminara – bene il titolo di capitale di disastri, inciuci e propaganda: il centro storico è in condizioni spaventose, la vita cittadina ai minimi storici, l’economia in sofferenza con le saracinesche che si abbassano quotidianamente, la viabilità al collasso con aree letteralmente abbandonate da anni, la programmazione culturale assente (si è passati da “Enna capitale della cultura” all’assenza di fondi stanziati in bilancio per le attività culturali), per non parlare del disastro politico prodotto sul dimensionamento scolastico e sull’ autodromo, in questo secondo caso da addebitare a chi ne ha voluto prima la morte e ora tenta maldestramente di lavarsene le mani”.