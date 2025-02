Spintoni per la festa della Madonna, confrate sospeso per 4 anni

E’ polemica a Enna per la festa della Madonna risalente al 2 luglio scorso. Un confrate della confraternita della Maria Santissima della Visitazione assicura di aver visto dei compagni spinti da altri confrati ma, allo stesso tempo, sostiene di aver rimediato una sospensione per un periodo di 4 anni dal Consiglio di amministrazione.

Il racconto del confrate

E come da lui stesso affermato la sua punizione scaturirebbe dalla circostanza che, in quell’occasione, si sarebbe ribellato a quella prepotenza. L’uomo, devoto portatore, assicura che, nel corso della processione dal Duomo all’Eremo, dei confrati sarebbero stati strattonati da “persone non avente titolo a stare sotto la Madonna”. Alcuni sono finiti indietro, in un’altra posizione rispetto a quella tradizionale, altri, addirittura, sono stati estromessi.

Le offese

Lo stesso confrate, autore della denuncia, afferma anche di essere stato offeso davanti a tutti: “vattinni pezzu di babbu” gli sarebbe stato detto ed a distanza di tempo è arrivata pure la beffe del provvedimento di sospensione di 4 anni.

La decisione dell’assemblea

L’uomo, in particolare, punta l’indice su un altro confrate, che avrebbe avuto un ruolo nella processione. “Nessuno deve osare disturbarlo” ironizza amaramente l’uomo che attende ora la decisione dell’assemblea.