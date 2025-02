Erasmus, l’Ips Federico II di Enna è internazionale

L’IPS Federico II di Enna ha recentemente ottenuto l’accreditamento Erasmus + per i progetti di

mobilità internazionale nel settore dell’istruzione professionale (VET) e per la formazione scolastica (SCH), riconoscimenti che garantiranno nuove opportunità per gli studenti e i docenti fino al 2027.

Progetti di mobilità internazionale

L’accreditamento VET (Vocational Education and Training) permette alla scuola di sviluppare e realizzare progetti di mobilità internazionale per gli studenti, finanziati dall’Unione Europea tramite il programma Erasmus +. Questi progetti includono stage e tirocini in aziende di paesi aderenti al programma, arricchendo il percorso formativo degli studenti con esperienze pratiche e culturali all’estero.

Corsi di formazione all’estero

L’accreditamento SCH riguarda invece la possibilità di partecipare a corsi di formazione all’estero per i docenti, promuovendo l’aggiornamento e l’adozione di metodologie didattiche innovative, e di frequentare scuole di paesi stranieri per gli studenti. L’IPS Federico II è l’unica scuola in Sicilia ad aver ottenuto entrambi gli accreditamenti. Questo traguardo completa un percorso pluriennale di internazionalizzazione che ha già permesso a numerosi studenti di vivere esperienze di stage in paesi come la Spagna (Malaga) e l’Irlanda (Cork).

L’esperienza degli studenti

Gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare in contesti internazionali, migliorando le proprie competenze linguistiche e professionali, ma anche di confrontarsi con diverse realtà culturali. “Il successo degli accreditamenti è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto protagoniste la Prof.ssa Alida Di

Martino, referente Erasmus e docente di inglese, e la Prof.ssa Giusi Inveninato, docente di meccanica con esperienza nella progettazione” si legge nella nota diffusa dalla scuola.

L’accesso al Pnrr

Grazie a questi accreditamenti, l’istituto potrà anche beneficiare di finanziamenti aggiuntivi tramite il PNRR, che permetteranno di potenziare ulteriormente la mobilità internazionale per gli studenti e la formazione per i docenti.