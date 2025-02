“La città è al buio”, la protesta degli ennesi

“Siamo al buio, il sistema di illuminazione è precario, se non assente”. E’ la protesta di molti residenti ennesi che lamentano la mancanza di un’adeguata illuminazione pubblica, peraltro, al centro di interventi, eseguiti allo scadere del 2023, che, però, non hanno mai convinto del tutto.

Il problema tecnico

Anzi, alla fine di quell’anno, l’allora assessore ai Lavori pubblici, Francesco Alloro, si lamentò perché, in effetti, in quel periodo, i nuovi corpi illuminanti non è che emettessero molta luce, in particolare nelle zona di viale Diaz, viale IV Novembre e via Pergusa.

La protesta dei residenti

Negli ultimi giorni, sono tornati a lamentarsi i residenti, tra cui quelli che vivono nelle zona di via Mercato: “Qui siamo sempre al buio e la sera è davvero inquietante” racconta una abitante ma anche nell’area attorno a piazza San Tommaso la situazione non è affatto piacevole.

“L’amministrazione si è accorta che siamo al buio”

“Le strade sono buie e se ci mettiamo anche le nebbia la situazione è davvero preoccupante” racconta un altro residente. “E’ molto pericoloso transitare sia a piedi sia in macchina, il rischio di incidenti è dietro l’angolo: mi chiedo se qualcuno dell’amministrazione comunale se ne è accorto”.

A questo inconveniente se ne aggiunto un altro, anche in questo caso rilanciato dai residenti, autori di un tam tam sui social. “I semafori – scrive una residente – sono fuori uso, fate qualcosa”.