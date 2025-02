Architettura alla ex Pascoli, plebiscito di sì degli ennesi

Qualora dovesse essere confermato il trasferimento nel palazzo dell’ex scuola Pascoli del corso di laurea in Architettura, l’Università Kore potrà contare su una condivisione pressochè unanime di tale iniziativa.

Consensi all’iniziativa della Kore

La notizia è stata infatti commentata positivamente nei social, anche attraverso spunti di riflessione

costruttivi. In tale contesto, è stato invece privilegiato il mantenimento della sede attuale per il corso di laurea in Scienze motorie perché prossima al campo di atletica leggera, alla piscina coperta e al palazzetto dello sport.

Gli spunti di riflessione

Il dibattito, che si è generato nelle piazze virtuali e che ha bypassato del tutto la tradizionale sede istituzionale del Consiglio comunale, ha fatto emergere almeno tre aspetti su cui vale la pena soffermarsi.



Innanzitutto, gli ennesi stanno sposando il modello di sviluppo basato sulla “città universitaria”, l’unico in grado di attrarre risorse finanziarie e risorse umane in controtendenza rispetto allo spopolamento che caratterizza anche la nostra area interna.

In seconda analisi, non è affatto vero che i cittadini ennesi non partecipano ai processi decisionali promossi dalle Istituzioni locali. Sono solo cambiate le coordinate della comunicazione, sempre più digitali e sempre più liquide.

Infine, i tempi della “decisione pubblica” non sono adeguati alla velocità delle risposte che la comunità si aspetta. Lentezza che non caratterizza più la tradizionale burocrazia, ma che vede sempre più coinvolta l’attuale classe politica, annodata in lunghe e incomprensibili dinamiche.