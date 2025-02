Autodromo, Uniti per Enna, “sì alla Fondazione”

Il gruppo Uniti per Enna sposa la tesi del sindaco: creare un gruppo di lavoro che provveda a riaccendere la gestione dell’Autodromo di Pergusa. “Come gruppo consiliare, in uno con la proposta del Sindaco, ritenevamo e riteniamo necessaria – dicono Rosario Vasapollo e Paolo Gloria – la rifunzionalizzazione vecchio Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, attraverso la revoca della delibera approvata dall’ opposizione e la costituzione di un gruppo di lavoro, con a capo il Sindaco, che valuti l’ipotesi della creazione di una fondazione”.

Collaborazione per l’obiettivo

Il gruppo, che è sostegno dell’amministrazione Dipietro, ritiene fondamentale il lavoro sinergico. “La collaborazione e la programmazione – dicono Vasapollo e Gloria – tra tutti i soggetti che orbitano sul territorio di Pergusa è, per quanto ci riguarda, l’unica strada di ripresa e di prospettiva per l’intera frazione. Pertanto, auspichiamo che nelle prossime settimane si istituisca il tavolo di lavoro per superare la situazione”