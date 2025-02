Auto si incastra in un vicolo, soccorso dei vigili del fuoco

Erano andati in auto per lavoro ed avrebbero dovuto consegnare delle pizze ai residenti di una palazzina nei pressi di via Sottotenente Gino Gennaro, a due passi dal piazza San Tommaso, ad Enna. Evidentemente, non conoscevano bene quelle strade, in particolare un dedalo di viuzze che, specie quando cala la nebbia, rischia di essere una trappola.

Cosa è accaduto

E così è stato, infatti il conducente della macchina non sapeva che ai piedi di una stradina c’è una scalinata, non segnalata da nulla, su cui è finito il veicolo. Il giovane che era alla guida ha frenato, presumibilmente ha azionato il freno a mano per evitare che l’auto scivolasse lungo le scale. Uno dei due ha chiesto aiuto, i residenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

L’arrivo dei vigili del fuoco

Sono arrivati, nel volgere di qualche minuto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno agganciato l’auto, riuscendo, dopo qualche problematica manovra, a tirarla fuori. Nessuna conseguenza per i giovani che, purtroppo, non hanno potuto consegnare con puntualità le pizze