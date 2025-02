Autodromo, Alloro, “un pezzo di classe dirigente al capolinea”

L’ex assessore ai Lavori pubblici, Francesco Alloro, e la consigliera Emilia Lo Giudice prendono di mira alcune forze politiche legate all’amministrazione sul caso dell’Autodromo.

La strategicità di Pergusa e l’affondo ai dipietristi

Ritenendo che “la questione è di primaria importanza per il futuro di Pergusa e in generale della Città e per questa ragione merita di essere affrontata con serietà e determinazione, soprattutto dopo anni di gestione quantomeno discutibile” allo stesso tempo i due esponenti dell’opposizione sostengono che “non possiamo non rammaricarci, seppur senza sorpresa, di come alcune delle forze politiche a sostegno dell’amministrazione, con consulenti o pseudo tali al seguito, anziché contribuire al dibattito in maniera propositiva, stiano maldestramente utilizzando l’Ente Autodromo per fare becera strumentalizzazione politica – anche ricorrendo a slide illustrative dal dubbio gusto estetico – limitandosi ad una difesa d’ufficio della vecchia governance, mentendo sapendo di mentire.

Il ruolo dell’opposizione

Alloro e Lo Giudice ribadiscono che l’opposizione abbia agito con responsabilità elaborando “una proposta che rappresenta una base di confronto sul futuro dell’Ente” ma bocciano il comportamento “di un pezzo di classe dirigente ormai al capolinea, che occupa riciclandosi di volta in volta, da più di un ventennio i banchi del consiglio comunale e che non perde occasione per dimostrare il suo livello”