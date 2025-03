L’Enna in crisi, tonfo a Licata e domenica c’è il Siracusa

Un gol di Minacori a metà primo tempo condanna i gialloverdi al termine di una prestazione non brillante. Il Licata aveva sfiorato il vantaggio con una traversa poco prima, poi la rete arrivata in contropiede e poca reazione se non nel finale quando qualche mischia è un paio di occasioni di Cicirello e Aperi avrebbero potuto produrre il gol del pari ma senza fortuna.

Enna in picchiata

Ormai è in chiara crisi la squadra di Pagana che progressivamente sta sprofondando in classifica anche per colpa del reparto offensivo che, proprio non riesce a svegliarsi e resta all’ultimo posto, a pari merito con l’Akragas, ultima della classe. E domenica al Gaeta arriverà la capolista Siracusa che non potrà permettersi altri passi falsi dopo la caduta ad Acireale che ha consentito alla Reggina di farsi sotto.

Tabellino

Licata: Rossi, Calaiò, Furina (9’ st Saito), Minacori (46’ st Brumat), D’Antona, Maimone, Lanza, Bianco (18’ st Marcellino), Lucchese, Semenzato, Mbaye (35’ st Caramanno). All. Romano.

Enna: Simeoli, Kalombola, Espasa (12’ pt Amenta), Demoleon, D’Agata (41’ st Bamba), Moreso (30’ st D’Amore), Joao Pedro, Cristiano (1’ st Di Piedi), Nardella (26’ st Timmoneri), Aperi, Cicirello. All. Pagana.

Arbitro: De Paolis di Cassino.

Rete: 25’ pt Minacori.