Auto in fiamme a Troina, che paura per gli occupanti

Paura a Troina, in via Calabria, per un incendio ad una macchina. Dentro l’auto c’erano delle persone che sono riusciti ad uscire in tempo prima che il rogo si propagasse.

Il soccorso

E’ accaduto in serata, poco dopo le 19,30, orario in cui sono arrivate diverse telefonate di soccorso ai vigili del fuoco. Sul posto si sono recati i pompieri del distaccamento di Troina che sono riusciti ad arginare l’azione delle fiamme. Sulle cause sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti.