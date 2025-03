Prima uscita del neo commissario di FdI ad Enna

Sarà ad Enna la prima uscita del neo commissario di Fratelli d’Italia della Sicilia, Luca Sbardella inviato da Roma. L’occasione sarà l’inaugurazione della nuova sede della federazione provinciale che si terrà venerdì 7 marzo in via Kamut. Ci sarà anche Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Ad accompagnarli la deputata nazionale ennese, Eliana Longi

“Orgogliosa della scelta su Enna”

“Non posso che essere orgogliosa, come deputata – dice a ViviEnna la deputata nazionale di FdI, Eliana Longi – del territorio, che l’esordio del commissario Sbardella avvenga proprio ad Enna, una provincia dove Fratelli d’Italia sta crescendo e si sta strutturando. Abbiamo svolto i congressi che sono una prova di forza e radicamento sul territorio di Enna rispetto agli anni scorsi in cui la Destra era assente

Senta, un commissario per sedare le liti interne?

“Più che liti, si è sanata un’anomalia perché in Sicilia, come è noto, c’erano due coordinatori. Sotto l’aspetto organizzativo questa suddivisione rappresentava un freno, per cui ben venga un’unitarietà della gestione del partito. Il commissariamento sarà propedeutico alla celebrazione di un congresso regionale per la nomina del segretario della Sicilia”

Il commissario rasserenerà gli animi?

Direi che si procede per uniformare la Sicilia al resto d’Italia sotto l’aspetto organizzativo.