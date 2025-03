Lesioni sul muro della Granfonte, allarme di SiciliAntica

E’ stato compiuto un sopralluogo sulla Granfonte dopo la segnalazione da parte dell’associazione SiciliaAntica sulla presenza di lesioni nel muro di sostegno retrostante la fontana.

Chi ha preso parte al sopralluogo

A compierlo sono stati i tecnici del Comune di Leonforte, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Rubino, i funzionari della Soprintendenza con l’architetto Varisano e una delegazione di soci di SiciliAntica, rappresentata dal presidente Lorenzo Vicari, dal vicepresidente Giuseppe Scuderi, dal tesoriere Nino Giunta, dall’architetto Fabio Arco e dal professor Giuseppe Nigrelli.

Cosa è emerso nell’ispezione

“Durante l’ispezione, tutti i presenti – spiegano gli esponenti di SiciliAntica – hanno potuto constatare l’effettivo rischio di crollo del manufatto a causa di fattori esterni che hanno contribuito al deterioramento della struttura in muratura. Proprio sulla parete a valle del muro insiste lo scenografico fondale con la composizione di altorilievi di pregio raffiguranti divinità fluviali e una fontana decorata con mattonelle maiolicate a colori che fanno da cornice alla Sicula Tempe”.

Il pericolo

SiciliAntica avverte del pericolo che corre questo bene. “Il crollo del muro e della sovrastante strada non solo metterebbe a serio rischio la stabilità della stessa Granfonte, ma distruggerebbe un enorme patrimonio storico-archeologico che, invece, andrebbe acquisito al pubblico e valorizzato”.

Gli interventi

Al termine dell’incontro, l’Assessore Rubino, su sollecitazione della Soprintendenza, ha garantito un intervento urgente per la messa in sicurezza del muro, impegnandosi a predisporre successivamente un progetto di restauro del bene. “SiciliAntica vigilerà affinché gli impegni assunti vengano rispettati e si rende disponibile a offrire il proprio supporto tecnico e archeologico per contribuire alla salvaguardia di un’area di straordinario valore storico e culturale” spiegano dall’associazione.