Cibo ed economia, cooperazione tra Enna e Malta

Si terrà giovedì 13 marzo a Palazzo Militello, ad Enna, a partire dalle 16,30 l’incontro dal titolo Smart Food: Tecnologie Innovative per Prodotti di Eccellenza, finanziato dal Programma Interreg VI A Italia Malta di cui è capofila CNA Servizi Enna. Tra gli ospiti ci saranno Nico De Luca per il Comune di Enna, Marcello Troìa per il Rocca di Cerere Geopark, Filippo Scivoli per CNA Enna e i rappresentanti dell’Autorità di Gestione.

L’obiettivo

L’iniziativa si inserisce in un contesto di cooperazione tra Italia e Malta, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore agroalimentare, favorendo la competitività e la sostenibilità delle imprese del territorio.

I relatori

Il cuore dell’incontro sarà la tavola rotonda moderata da Stefano Rizzo di CNA Servizi Enna. Tra i relatori spiccano esperti del settore agroalimentare e della comunicazione, tra cui Tindato Germanelli (CNA Agroalimentare Sicilia), Gaetano Savoca (Ordine Agronomi Enna), Poul Magrì (Malta Food Agency), Rosalia D’Alì (ADA Comunicazione), Rosario Alescio (Logos), Massimo Villari (Alma Digit) e Daniela Baglieri (Università di Messina).

La degustazione

Dopo un dibattito aperto con il pubblico, l’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici del paniere Kore Siciliae, un’opportunità imperdibile per conoscere e assaporare le eccellenze del territorio.