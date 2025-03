Burgarello confermata alla vicepresidenza di Ance Sicilia

La Presidente di Ance Enna Sabrina Burgarello, amministratrice della xibetana Amica Srl è stato confermata alla vicepresidenza anche dal nuovo Presidente di Ance Sicilia Salvo Russo.

Mantiene le deleghe

Il nuovo Presidente – Salvo Russo amministratore della ICORED di Bagheria – ha anche confermato la delega ai rapporti organizzativi che la Burgarello aveva già detenuto negli scorsi 4 anni.

La nota di Ance

“Ance Sicilia è sempre di più un interlocutore affidabile e autorevole, in grado di colloquiare in modo trasparente con l’amministrazione regionale. Il lavoro fatto nei passati quattro anni insieme a Santo Cutrone, sarà certamente consolidato e rivitalizzato dalla squadra che il nuovo Presidente Salvo Russo ha composto. Per quanto mi riguarda punteremo a rinvigorire il sostegno che l’organizzazione sa dare alle imprese tramite le articolazioni provinciali dell’Ance. Sono certa che grazie al supporto della struttura regionale, egregiamente diretta dall’Ing. Giuseppe La Rosa, e grazie ai colleghi eletti potremo affrontare le sfide che il settore dell’edilizia si troverà ad affrontare nei prossimi anni.”