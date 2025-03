Consumo di gas, bollette più care nell’Ennese

In provincia di Enna, nel 2024 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 771 euro per la bolletta della luce e 1.131 euro per quella del gas. E’ quanto emerge in uno studio commissionato da Facile.it in merito ai consumi di energia in Sicilia.

Il dato sul gas

Enna è la provincia siciliana dove, nel 2024, si è speso in media di più per le bollette del gas; di contro, le bollette della luce sono state le più leggere della regione.

La situazione in Sicilia

Guardando ai consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Trapani (875 euro), Siracusa (874 euro) e Palermo (866 euro); chiudono la graduatoria Agrigento (827 euro), Messina (807 euro) e Enna (771 euro).

Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Enna (1.131 euro), Ragusa (955 euro) e Caltanissetta (913 euro); ultime nella classifica regionale Trapani (858 euro), Palermo (814 euro) e Siracusa (788 euro).