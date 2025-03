Stop alle barriere architettoniche, sì al progetto

Approvato dalla Giunta comunale di Valguarnera un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ad annunciarlo la sindaca Francesca Draià che si è avvalsa di un finanziamento di euro 8.396,72 ricevuto dalla Regione Siciliana in data 11 marzo.

Il progettista

La redazione del piano è stato affidato all’architetto Stefania Maenza che già l’ha trasmesso al Comune per l’approvazione. Il piano non è altro che lo strumento per la pianificazione e la programmazione degli interventi ritenuti indispensabili per la piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici. Lo strumento è inoltre improntato alla definizione di obiettivi di qualità puntando sia su iniziative di informazione sulla

disabilità che di supporto ai disabili e sia con azioni concrete di prevenzione volte alla formazione di nuove barriere più idonee rispetto a quelle esistenti.