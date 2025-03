Disabili, opposizione, “Comune non garantisce trasporto al Csr”

C’è il servizio di riabilitazione per i ragazzi con disabilità al Csr, Consorzio siciliano di riabilitazione, di Enna ma anche il trasporto per consentirgli di usufruirne. Lo denunciano i consiglieri di opposizione, Dario Cardaci, Salvatore Cappa, Giuseppe Trovato e Michele Baldi che hanno presentato un’interrogazione al sindaco.

La convenzione

Si tratta di un servizio frutto di una convenzione tra l’Asp di Enna ed il Csr che prevede per circa 8 ore al giorno allo scopo di eseguire alcune attività, per favorire la socializzazione, l’inclusione e la riabilitazione.

Il trasporto che manca

“Dopo anni e anni e grazie – scrivono i consiglieri nella richiesta al sindaco di Enna – alla fattiva azione dell’ASP, il CSR ha finalmente potuto avviare il seminternato. Una svolta che ha riportato serenità agli assistititi, alle loro famiglie ed a tutti coloro i quali hanno a cuore il destino dei più deboli. L’euforia procurata dalla notizia è stata purtroppo compromessa dalla mancata attivazione del servizio di trasporto da e per il centro, che il Comune avrebbe dovuto contestualmente attivare e di cui non si ha notizia nonostante le richieste in tal senso formalizzate per tempo dal CSR”.

Le domande all’amministrazione

I consiglieri di opposizione chiedono le ragioni per cui “l’Amministrazione non ha provveduto all’istituzione del servizio per tempo”, inoltre se è intenzione o meno dell’Amministrazione risolvere il problema in modo celere e secondo quali sistemi, ritenendo fatto scontato che si tratti di un servizio essenziale”