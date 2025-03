Lavori alla Panoramica, FdI Enna, “Pd riconosce meriti del Governo”

“Accogliamo con grande orgoglio, l’apprezzamento espresso dal Partito Democratico per il lavoro svolto dalle forze di governo regionali per l’interesse riservato al territorio ennese”. Lo affermano gli esponenti del circolo Futuro e tradizione e la segretaria, Eliana Longi, nonché parlamentare nazionale, in merito al nota del Pd, che, ieri, a proposito dei lavori alla Panoramica, ha sostenuto di aver ricevuto dalla commissaria del Libero consorzio rassicurazioni circa il loro inizio, previsto nel 2026.

I fondi Fsc

“Prima di tutto ringraziamo – si legge nella nota della parlamentare nazionale Eliana Longi – il nostro Presidente Meloni per avere destinato alla Sicilia la quota più ingente, rispetto al resto della Nazione, di fondi FSC che hanno consentito il finanziamento, attraverso l’assessorato regionale alle infrastrutture guidato dal collega Alessandro Arico’, per il completamento della strada Panoramica SP28”.

Gli altri interventi

Nell’incontro con la commissaria del Libero consorzio, sono emerse altre iniziative, tra cui gli interventi al lago di Pergusa, compresi nei canaloni ad esso legati, e sulla Sp2.

“Ci uniamo all’apprezzamento -aggiunge Longi – del PD sull’istituzione della Fondazione della riserva naturale di Pergusa voluta dal nostro Assessore Elena Pagana e adesso presa in consegna dall’ assessore Giusi Savarino. Apprezziamo anche il favore espresso nei confronti della Protezione Civile guidata dal nostro Ministro Musumeci e ci uniamo al ringraziamento espresso nei confronti del Commissario del libero consorzio dottoressa Madonia nominata dal Governo Regionale”.

“Ringraziamo il Pd”

Gli esponenti di FdI di Enna ringraziano “gli esponenti del PD per l’apprezzamento dimostrato”, per aver riconosciuto “almeno una parte dei risultati conseguiti nei primi due anni di governo di destra e che abbia dichiarato di essere “consapevole che una politica seria e responsabile debba affrontare con concretezza le grandi questioni del territorio e garantire risposte efficaci ai cittadini”.