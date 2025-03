Panoramica, Pd, “lavori al via nel 2026, conferma da Madonia”

“Conferma dalla commissaria del Libero consorzio, Carmela Madonia del via libera nel 2026 per i lavori sulla Panoramica”. Lo afferma la delegazione del Pd di Enna, composta dalla parlamentare nazionale, Stefania Marino, dal segretario cittadino Giuseppe Seminara e dal consigliere Marco Greco, al termine dell’incontro nella sede del Libero consorzio.

Gli altri interventi

Secondo quanto fatto sapere dagli esponenti del Pd, la commissaria ha dato “dato rassicurazioni sulle questioni attinenti la situazione della viabilità, sulla SP2, sulla Riserva Naturale di Pergusa e sulla manutenzione ordinaria dei canaloni che insistono sul Lago”.

“Lavoro che paga”

Per la delegazione del Pd, “il via libera dei lavori sulla SP28 Panoramica è per noi conferma che il lavoro di squadra paga: già lo scorso maggio, annunciavamo che, a seguito di una proposta del PD, operata dagli on. Marino e Venezia, in interlocuzione con l’assessorato alle infrastrutture e con la protezione civile, erano state rinvenute le somme a copertura dei lavori”.