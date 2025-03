Sfida a colpi di rastrello tra Draià e Bruno

Siamo nella patria di Pirandello ed è tutto possibile. Succede anche questo, che la sindaca Draià ed il suo acerrimo rivale sui social, il consigliere di opposizione di Valguarnera Angelo Bruno, si sfidano non solo da tempo a colpi di like ma adesso anche a colpi di rastrello.

Cosa è successo

Non è una sfida organizzata ma del tutto casuale. Il tutto è successo lo scorso venerdì, nell’ambito della manifestazione “il mese della terra” allorquando sia la sindaca che il consigliere di opposizione Angelo

Bruno, con l’ausilio degli operai comunali, hanno contribuito a ripulire a colpi di rastrello la parte sottostante della villa “Falcone- Borsellino”, oggetto ultimamente di critiche varie da parte di passanti

e dei consiglieri di opposizione, segnatamente dalla consigliera Filippa Greco. Ma sulla performance dei due c’è per tanti un dubbio amletico.

La sfida nel 2026

Sono infatti in molti a chiedersi se tale sfida sia destinata o meno a ripetersi anche a colpi di voti nella primavera del 2026, in occasione delle prossime amministrative per l’elezione a sindaco. Sarebbe sicuramente un duello figlio dei tempi moderni che avrebbe come protagonista non solo la piazza ma soprattutto i social. Certo è, che ancora manca un anno ed e troppo prematuro per dirlo e pronosticarlo ma gli indizi però da quanto si vocifera cominciano a farsi strada.

Le ambizioni della sindaca

La sindaca alla sua 2^ legislatura da quel che si dice non disdegnerebbe un suo eventuale 3^ mandato, qualora la Regione siciliana decidesse di darvi via libera, Bruno invece, a chi gli chiede, risponde di pensare al momento alla sua attività consiliare di opposizione e che a decidere il prossimo candidato a sindaco sarà comunque la coalizione. Però, da quanto notano in tanti, le premesse per un eventuale duello politico ci sono tutte. Chi ha portato venerdì scorso più erba in cascina, non si sa. Si può dire però, senza ombra di dubbio, che la possibile battaglia è già iniziata a colpi di rastrello, invece quella delle dirette streaming e dei like sui social dura già da parecchio tempo. In futuro si vedrà!