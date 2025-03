Villa Torre Federico aperta, Pd “ma è in stato di abbandono”

E’ stata riaperta la Villa Torre Federico dopo gli interventi per la rimozione dei cedri e dei pini neri che rischiavano di crollare perché ormai cariati. Il Pd, con il segretario cittadino Giuseppe Seminara, ritiene, però, che il polmone verde di Enna non versi in buone condizioni.

Manutenzione carente

“Dal nostro punto di vista è inaccettabile, tenendo – dice Seminara – dell’importanza del sito, che non venga assicurata una adeguata manutenzione e all’interno si può osservare lo stato di incuria imperante: muretti caduti e pericolanti, corpi illuminanti inutilizzabili, cavi elettrici penzolanti, recinti fatti con materiali di fortuna, rifiuti che si “camuffano” nelle aiuole, locali tecnici e depositi con le aperture deteriorate o completamente inutilizzabili, spazi per i più piccoli inaccessibili, percorsi non fruibili da rami caduti, in uno scenario di completo abbandono. Noi ci chiediamo e chiediamo: “Ha avuto senso riaprire la Villa in questo stato?”

Pd, “è una risorsa turistica”

Il Pd, nella sua analisi, ritiene che la Villa debba essere una colonna del turismo locale. “Noi crediamo fortemente che il sito possieda – dice il segretario del Pd di Enna – un enorme potenziale sia dal punto di vista turistico che culturale e ambientale. Se ben valorizzato, la Villa Torre Federico potrebbe diventare uno dei simboli del turismo culturale in Sicilia centrale, generando benefici economici e sociali per l’intera comunità. Servirebbe una visione: ma quella, ormai, da tempo manca”