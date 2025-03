Inarcassa, Fazzi eletto delegato nazionale

L’architetto Sebastiano Fazzi, attuale Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Enna, è stato eletto

Delegato Nazionale Inarcassa in rappresentanza degli architetti della Provincia di Enna per il quinquennio

2025-2030. Lo scrutinio è avvenuto venerdì scorso, dopo che in tutte le circoscrizioni il quorum è stato raggiunto con la partecipazione complessiva di 56.373 elettori.

L’affluenza

L’Ordine degli Architetti P. P. C. di Enna ha avuto una altissima affluenza con il 91,91% degli aventi diritto che hanno espresso il loro voto e l’architetto Fazzi ha ottenuto il 64,8% delle preferenze espresse.

Nel ringraziare i colleghi che lo hanno sostenuto, l’architetto Sebastiano Fazzi dichiara: “Sono molto felice del risultato che si pone come riconoscimento da parte dei colleghi per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni come Presidente dell’Ordine e sono certo che questo importante ruolo mi consentirà di continuare ad essere a servizio della categoria. Spero di potere agire in continuità con quanto fatto dal Delegato storico della nostra Provincia Salvatore Gugliara con la stessa dedizione e competenza che hanno caratterizzato il suo operato”.

Nel garantire il suo impegno nel lavorare nell’interesse di tutte le colleghe e i colleghi della Provincia di

Enna, l’architetto Fazzi conclude augurando buon lavoro al neoeletto Consiglio dell’Ordine degli Architetti

PPC di Enna che a breve si insedierà.