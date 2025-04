Giornata mondiale sull’Autismo, convegno all’Oasi di Troina

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, all’IRCCS Oasi di Troina si è svolto il convegno “Tutti Consapevoli per Promuovere e Garantire Diritti e Servizi per l’Autismo”. L’evento si è tenuto nella sala “Gaetano Martino” della Cittadella dell’Oasi. Al convegno hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni, tra i quali l’intervento online dell’Assessore della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Nuccia Albano, esperti sull’Autismo, rappresentanti dell’Asp di Enna, associazioni delle famiglie, operatori del settore che a vario titolo interagiscono sul tema dell’Autismo.

La giornata è stata un importante momento di confronto e scambio, durante il quale si è fatto il punto sulla situazione attuale dell’autismo, con la condivisione di esperienze, aspetti normativi e legislativi, e gli scenari futuri.

Il convegno si è aperto con una lettera del Ministro della Disabilità, Dott.ssa Alessandra Locatelli, e poi con gli interventi del Direttore Generale dell’IRCCS Oasi Maria SS, Dott. Arturo Caranna, dell’Avv. Serena Angela Maria Galvano, Consigliera regionale di parità presso la Regione Siciliana; dell’Avv. Giuseppe Milano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Enna, del Dott. Giuseppe Ciulla, Presidente dell’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana e del Presidente dell’IRCCS Oasi, Padre Michele Pitronaci.

Il direttore Generale dell’IRCCS Oasi, dott. Arturo Caranna, ha ringraziato tutti i partecipanti e i relatori per il loro importante contributo. Ha ribadito l’impegno dell’Istituto a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, esperti e famiglie. Inoltre, ha sottolineato come l’Istituto sia da sempre all’avanguardia nella ricerca e nell’offerta di servizi dedicati a migliorare la qualità della vita delle persone con autismo. L’Oasi – ha concluso il DG Caranna – non cura le patologie, ma si prende cura delle persone con autismo, mettendo l’individuo al centro di ogni intervento”.

Quattro le sessioni tematiche, moderate dall’Avv. Fabiola Maccarrone e dalla Dott.ssa Marinella Zingale, esperta di Autismo dell’IRCCS Oasi.

L’autismo è una condizione complessa che richiede una conoscenza approfondita e una sensibilità particolare. In questi anni, la consapevolezza sull’autismo è cresciuta, ma c’è ancora molta strada da fare per garantire che ogni persona con autismo riceva il supporto di cui ha bisogno.

Negli ultimi anni si è assistito a una crescita del disturbo e in generale dei disturbi del neurosviluppo. Dati americani parlano di un bambino su 36, mentre la media mondiale è di un bambino su 100. I dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dello Spettro Autistico evidenziano nella fascia di età dai sette ai nove anni un bambino su 77, con una maggiore prevalenza del sesso maschile in un rapporto di quattro volte in più rispetto al sesso femminile.

Quattro le sessioni tematiche. Nella prima sessione dal tema “La Linea Guida sulla diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti”, sono intervenuti il Prof. Serafino Buono (Prof. Associato Kore di Enna – Direttore UOC di psicologia diagnostica all’IRCCS Oasi Maria SS), il Dott. Salvatore Sirna (Direttore UOC Medicina Legale Fiscale e Necroscopica ASP Enna) e la dott.ssa barbera Romina (Dirigente Medico di I Livello presso CML INPS di Enna).

Nella seconda sessione dal titolo “La consapevolezza dell’autismo, il punto della situazione su diritti e servizi” sono intervenuti la Dott.ssa Carmela Tata (Garante della persona con disabilità), la Dott.ssa Nuccia Albano (Assessore della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro), e gli Avvocati Ilaria Di Simone e Giuseppina Lo Pinzino, rispettivamente del Comitato parità di genere – Ordine degli Avvocati di Enna, e Presidente dell’Associazione bambini autistici, ABA Nicosia.

L’Assessore Albano ha sottolineato come la società si debba impegnare per l’inclusione e il rispetto delle persone con disabilità. Bisogna lavorare in sinergia per abbattere i pregiudizi e le barriere ancora presenti. “La conoscenza – ha detto – è fondamentale per costruire una comunità accogliente. Dobbiamo educare anche le generazioni future e far comprendere che la diversità è una risorsa e non un ostacolo. Bisogna garantire servizi e supporti alle famiglie e creare opportunità sociali. Lavorando insieme – ha concluso – si può certamente costruire un futuro migliore”.

Alla terza sessione “L’offerta dei servizi per l’autismo: risorse e criticità” hanno partecipato la Dott.ssa Grazia Silvana Suraniti (Società cooperativa “I Corrieri dell’Oasi”), il Prof. Giuseppe Calamusa (Direttore sanitario IRCCS Oasi Maria SS), la Dott.ssa Marzia Lombardo (Coordinatrice Centro Psico Educativo Coop Nuova Sair Catenanuova) e la dott.ssa Maria Grazia Figura (Direttore dell’UOC in Neuropsichiatria dell’IRCCS Oasi).

Infine, nell’ultima sessione “Proposte e strumenti per crescere nella consapevolezza e garantire diritti e servizi” è intervenuto un rappresentante dell’INPS Enna e l’Avv. Antonio Calogero Bevilacqua (Presidente comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Enna).

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo la facciata dell’IRCCS Oasi, come ogni anno, sarà illuminata di blu.

L’evento si è svolto in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Enna.