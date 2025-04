Congresso della Lega, Draià a Salvini, “un onore rappresentare Enna”

Francesca Draià, sindaco di Valguarnera e commissario della Lega in provincia, ritorna da Firenze, dal congresso nazionale del suo partito, più soddisfatta che mai.

I delegati

“E’ stato un onore rappresentare la nostra provincia al congresso federale della Lega. – dichiarano congiuntamente i due delegati ennesi, Francesca Draià e Michele Schillaci – La presenza dei Siciliani al congresso rappresenta il giusto riconoscimento del lavoro svolto dal commissario regionale Nino Germanà e da tutto il gruppo dirigente siciliano. Il grande risultato passa anche dall’elezione in consiglio federale di Valeria Sudano che porterà le istanze della Sicilia al cuore del partito. La centralità della Sicilia, in una Lega orami Nazionale, ci permettere di dare risposte al territorio e di portare avanti le battaglie identitarie e autonomiste di cui i Siciliani hanno bisogno. Le imminenti elezioni delle ex province saranno l’occasione per dimostrare concretamente la capacità elettorale e politica della classe dirigente del partito siciliano ed ennese. ” concludono Draià e Schillaci.”

I consiglieri di Valguarnera in corsa per l’ex Provincia

Dei valguarneresi candidati nella lista della Lega per le provinciali, a supporto del candidato di Forza Italia Rosario Colianni, risultano il presidente del consiglio comunale Enrico Scozzarella, passatovi recentemente e la consigliera comunale Francesca Ingari, anche lei transitatavi a sorpresa. E poi ci sono altre due candidature sempre per il centrodestra: Filippa Greco con la DC di Totò Cuffaro e Filippa D’Angelo

con la nuova formazione “Grande Sicilia” di Lombardo, Micicchè e Lagalla, il cui candidato alla presidenza del Libero consorzio è Rosario Colianni, sindaco di Nissoria.