Elezioni, ecco la lista di FdI, “fatto passo indietro per l’unità”

Fratelli d’Italia, guidato dal Presidente provinciale e sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha ufficialmente depositato la propria lista per il rinnovo del Libero Consorzio, in vista delle elezioni provinciali che si terranno il 27 aprile prossimo.

La lista di FdI

Lo stesso presidente Cammarata sarà candidato al consiglio provinciale. Gli altri sindaci sono Salvatore Laspina di Centuripe, Pino Castelli, presidente del consiglio comunale di Catenanuova, Lorena Pignato, presidente del consiglio comunale di Villarosa, e numerosi consiglieri comunali, tra cui Dante Ferrari (capogruppo di Enna), Rosalba Ciulla (di Pietraperzia, che è anche assessore), Marzia Bevilacqua (di Barrafranca), e Daniela Carruba (di Troina), Tiziana La Versa, consigliere comunale di Aidone. Inoltre il movimento ha accolto nella lista anche un esponente dell’UDC e consigliere comunale di Piazza Armerina, Giuseppe Berretta.

Cammarata, “passo indietro di FdI per unità”

“Fratelli d’Italia – spiega il presidente Cammarata – sostiene con convinzione la candidatura di Rosario Coliani, proposto da Forza Italia per la guida del Libero Consorzio. Un sostegno che si inserisce in una logica di unità del centrodestra, in un momento cruciale per il territorio. L’unità, tanto auspicata da tutte le forze politiche del centrodestra, si è resa possibile grazie alla capacità di fare un passo indietro da parte di Fratelli d’Italia, in virtù di una visione comune e di un profondo senso di responsabilità, come concordato con le segreterie regionali”.



E ancora: “Il nostro impegno si concentra sulla necessità di dare una svolta decisiva a una istituzione che da oltre 13 anni ha mostrato una grande immobilità – prosegue il sindaco di Piazza Armerina -. È giunto il momento di affrontare con determinazione le problematiche fondamentali del territorio, e lo faremo al fianco di Rosario Coliani, con l’obiettivo di rilanciare il Libero Consorzio e restituire fiducia alle comunità locali. Fratelli d’Italia è pronta a dare il proprio contributo per costruire un futuro migliore per la provincia, convinta che solo attraverso un lavoro serio e unito potremo portare avanti il cambiamento che i cittadini si aspettano”