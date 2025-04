Settimana Santa, applausi per il concerto musicale a Valguarnera

Nel quadro delle attività culturali e dei riti della Settimana Santa a Valguarnera l’associazione musicale “Mos. Giacomo Magno” si è esibita domenica sera davanti al sagrato in un toccante concerto di passione, che aveva come tema le marce funebri.

L’evento musicale

Un evento unico per gli amanti della musica sacra e che ha visto tanta partecipazione nonostante le

musiche di tale tipologia di repertorio suscitano nel pubblico tanta malinconia ed uno stato di riflessione sul mistero della vita. Il concerto di Passione è stato un’occasione unica per ascoltare alcune fra le più significative sinfonie requiem della settimana santa, selezionate per l’occasione dal bravissimo maestro Giorgio Denaro.

Il presidente Salamone

Un concerto sicuramente fuori dal comune ma che ha messo in evidenza la bravura di tutti i musicisti. I brani sono stati presentati da Salvatore Urzì, magnifica l’organizzazione curata dal presidente Salvatore Salamone e da tutto il direttivo, in particolare dal sempre poliedrico Massimiliano Lamalfa che ha curato ogni dettaglio per la riuscita della serata, avvalendosi della disponibilità del parroco Francesco Rizzo e del sacerdote Samuel La Delfa.

Presenti all’evento i consiglieri Angelo Bruno e Filippa Greco che assieme a Carlo Biuso hanno donato all’associazione parte dei loro gettoni di presenza consiliare. L’associazione è titolata a Giacomo Magno che fu parroco della Chiesa Madre per più di 60 anni il quale, a sua volta, oltre che essere fine teologo fu bravo compositore di musica e testi sacri eseguiti tutt’oggi nelle cerimonie religiose.