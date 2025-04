Spaccata alla gioielleria di Agira, 7 fermi, ritrovata la cassaforte

I carabinieri della Compagnia di Gravina hanno fermato sette uomini accusati di essere coinvolti nella spaccata ai danni di una gioielleria di Agira avvenuta tra il 17 ed il 18 marzo.

La cassaforte a Ramacca

In quell’occasione, la banda portò via una cassaforte contenenti preziosi per un valore di 100 mila euro che è stata ritrovata a Ramacca dai militari.

I nomi dei fermati

Questi i nomi dei fermati: Davide Francesco Catania, 28 anni; Carmelo D’Amico 25 anni; Giuseppe Piro 34 anni; Angelo Ragonese 27 anni; Carmelo Ragonese 44 anni; Armando Seminato 20 anni e Giuseppe Torrisi, 33 anni.