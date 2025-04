Dichiarazione di un cittadino europeo . . .

“Io, da europeo, non posso più restare in silenzio di fronte a ciò che accade nel mondo. L’Europa non è soltanto un insieme di istituzioni, trattati e confini. È la mia casa, la mia identità, la mia responsabilità”. Lo dice il prof. Angelo Todaro, noto imprenditore siciliano, che aggiunge: “In un tempo in cui la politica estera è troppo spesso guidata da interessi cinici e da logiche di potere, sento il dovere di alzare la voce: servono misure risolute e forti per salvaguardare i nostri interessi, sì — ma anche per difendere quei valori che rendono l’Europa ciò che è: la dignità della persona, la libertà, la democrazia, la pace. Non possiamo permetterci di essere spettatori. Dobbiamo essere attori. Attori di una politica estera che non si limiti a reagire, ma che sappia prevenire, costruire ponti, affermare la nostra visione del mondo. Una visione fondata sulla cooperazione, sulla giustizia e sul rispetto reciproco. Io da europeo credo in un’Europa che sa farsi rispettare, ma che non dimentica mai chi è. E proprio per questo, oggi più che mai, pretendo un’azione chiara, unitaria e decisa. Non per dominare, ma per esistere pienamente. Per contare. Per non essere dimenticati nella storia che altri stanno scrivendo”.