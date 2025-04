Rete stradale a pezzi, lo spreco di soldi per opere “paesane”

La riapertura dello svincolo autostradale ha dimostrato quanto importante e strategica è un’infrastruttura come l’autostrada per un territorio interno come il nostro. Come strategica sarebbe la strada dei due mari, meglio conosciuta come Nord-Sud, il cui completamento è rimasto nel libro dei sogni. Appartiene alla stessa categoria delle politiche infrastrutturali di “area vasta” anche la ferrovia i cui lavori di riammodernamento sono in corso lungo lungo la direttrice Palermo- Catania.

La fragilità del territorio

La distanza dai centri erogatori di servizi è una proxy del disagio sociale e della fragilità produttiva di un territorio, e dipende anche in larga parte dalle caratteristiche orografiche che il territorio esprime, poiché altitudine e dislivello incidono in misura direttamente proporzionale sia sugli insediamenti residenziali

sia su quelli produttivi. In tale contesto, le infrastrutture rappresentano il prerequisito per ogni ipotesi di sviluppo. Potenziare città e borghi senza consentire una facile fruizione dei medesimi è una scelta dal fiato corto che si pone in controtendenza rispetto all’obiettivo di rivitalizzare le aree interne.

La frammentazione

Spiace constatare che il livello dei fabbisogni individuati dall’Unione di Comuni “Area Interna di Troina” sia stato valutato considerando una serie di indicatori relativi a macro aree (Economia insediata, Ambiente e Territorio, Cultura e Territorio, Accesso ai servizi) che non annoverano anche gli aspetti infrastrutturali di “area vasta”. Basti pensare che tra i progetti approvati dalla SNAI per un totale di 40 milioni di euro non figura neanche un’opera che abbia i requisiti dell’area vasta. Ancora una volta è prevalsa la frammentazione progettuale all’interno della quale ogni Comune ha inteso utilizzare i finanziamenti ottenuti per riqualificare il rispettivo territorio a danno di un’idea unitaria di sviluppo dell’area vasta, l’unica in grado di affrontare la marginalizzazione delle aree interne e centrali della Sicilia.