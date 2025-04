Villarosa, la versione di Gallea sulla maggioranza e sulle elezioni

di Giacomo Lisacchi

Telefonicamente abbiamo sentito Antonio Gallea, consigliere comunale a Villarosa, il quale, a seguito un nostro articolo (Vivienna 22 marzo 2025) sulla nuova composizione politica che si è formata all’interno del consesso civico nel gruppo di maggioranza eletto nella lista civica “Per Villarosa e Villapriolo – Ricominciamo Insieme – Costanza Sindaco”, ha tenuto di dover chiarire la sua posizione e, nello stesso tempo, fare alcune considerazioni di carattere politico.

“Iscritto al Pd da 10 anni”

“Ho letto con interesse l’ultimo articolo –ha detto- relativo alla costituzione del nuovo gruppo consiliare nel Comune di Villarosa e desidero fare una precisazione: contrariamente a quanto riportato, ho già da tempo assunto una posizione politica chiara e ben definita. Sono iscritto al Partito Democratico da dieci anni e attualmente ho l’onore e l’onere di ricoprire il ruolo di tesoriere provinciale. Un’esperienza che mi consente di collaborare a stretto contatto con la segretaria provinciale, Katya Rapè, che conosco da anni e che oggi apprezzo ancora di più per il suo spessore etico e politico”.

In consiglio comunale la maggioranza che sostiene il sindaco Franco Costanza ora è composta da esponenti di diverse sensibilità politiche, lei cosa ne pensa?

Da rappresentante del Partito Democratico, non posso che rinnovare con convinzione il mio pieno sostegno al sindaco, a cui mi lega anche un rapporto di stima e amicizia”.

Ha un ruolo ben specifico come consigliere di maggioranza?

Faccio parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni – Area Interna di Troina e da poco anche della relativa Commissione Bilancio”.

Spesso si trova fuori sede. Riesce lo stesso a conciliare le due attività, lavoro e impegno politico?

Sì è vero, attualmente mi trovo spesso fuori per motivi di lavoro presso l’Università di Amsterdam, dove mi occupo di analisi dei comportamenti elettorali. Nonostante la distanza, continuo a seguire con attenzione la vita politica locale e a lavorare a progetti che presto saranno condivisi con la comunità e che, ne sono certo, verranno apprezzati. Desidero a tal proposito ringraziare l’onorevole Fabio Venezia, che ha sempre mostrato grande attenzione verso il nostro territorio, sostenendo iniziative e interventi mirati alla promozione e allo sviluppo locale.

Cosa mi può dire riguardo le elezioni provinciali del 27 aprile prossimo?

“Che il partito ha svolto un ottimo lavoro nella costruzione della lista, grazie alla guida della segretaria Rapè e alla candidatura di un amministratore capace come il sindaco Capizzi. Sono certo che saprà offrire una visione solida e concreta alla Provincia e non mancherò di tornare in Sicilia per sostenerlo con il mio voto”.