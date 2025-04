Bilancio e conti nel caos, “Draià riferisca in aula”

I consiglieri comunali di opposizione di Valguarnera chiedono all’amministrazione Draià di presentarsi in aula o in Terza Commissione per chiarire la situazione relativa ai conti del Comune.

Chi sono i consiglieri

Una richiesta formalizzata da Angelo Bruno, Valerio Bonanno, Giuseppe Speranza, Filippa Greco, Filippa D’Angelo, Enrico Capuano e Carlo Biuso a pochi giorni dalla nomina da parte dell’assessore regionale delle Autonomie locali del commissario per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

“Gestione superficiale”

Secondo quanto indicato dagli stessi consiglieri la situazione finanziaria dell’ente è molto preoccupante anche alla luce di altri fatti, come “le dimissioni della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti”. Per questo motivo, “considerato che l’Ente non ha un bilancio, principale strumento economico finanziario” e “vista la già compromessa situazione economica del nostro Ente e la mancata comunicazione ai Consiglieri Comunali sull’iter di predisposizione degli atti contabili quali il Bilancio 2023/2025 e 2024/2026”, i consiglieri accusano l’amministrazione di gestione “superficiale”. Da qui, la richiesta che “l’Amministrazione comunale e gli uffici preposti relazionino dettagliatamente la situazione in III Commissione o in Consiglio Comunale”