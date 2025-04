Morte del papa, Collegio di Santa Maria la Nuova congela la processione

Il Collegio di Santa Maria La Nuova comunica che, in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, il programma della festa a Enna in onore di Santa Maria La Nuova subirà delle necessarie variazioni. La Confraternita ha infatti ritenuto doveroso ridurre la festa a momenti esclusivamente dedicati alla preghiera e alla riflessione spirituale, nel rispetto del lutto per la perdita del Santo Padre.

Fino a giovedì, dalle ore 19:15, si terrà la recita del Santo Rosario e, a seguire, gli Esercizi Spirituali Pasquali guidati da Fra Salvatore Cultrera OFM Conv. Venerdì, alle ore 19:30, si svolgerà una relazione storico-documentaria a cura del confrate Arch. Salvatore Serra dal titolo Il Testamento del Sacerdote Don Pietro Butera – 5 Settembre 1645.

A seguire, la consegna ufficiale al Collegio dello spartito del Canto a Santa Maria La Nuova composto e donato dal Maestro Sebastiano Occhino. Sabato, giorno della festa di Santa Maria La Nuova, la tradizionale processione non avrà luogo. Tuttavia, la chiesa rimarrà aperta dalle ore 9:00 alle 12:00 per consentire ai fedeli un momento di pellegrinaggio e preghiera personale. Nel pomeriggio, il simulacro di Maria SS. La Donna Nuova verrà traslato dall’altare maggiore e posto sul fercolo, che resterà esposto all’interno della chiesa.

Alle ore 18:00 si terrà la Santa Messa dei confrati presieduta da Fra Daniele Lo Nigro Guardiano OFM Conv. Domenica, alle ore 11:00, si terrà la Celebrazione Eucaristica. Il concerto previsto per la serata è rinviato a data da destinarsi.

“Siamo vicini nella preghiera nel giorno dei funerali del Santo Padre – dichiara il rettore del Collegio di Santa Maria La Nuova, Paolo Previti – e come Confraternita abbiamo ritenuto giusto non celebrare la festa con la tradizionale processione, ma piuttosto raccoglierci in chiesa per tutta la giornata, offrendo momenti di preghiera e riflessione. La nostra chiesa resterà aperta sia al mattino che al pomeriggio e in serata, per accogliere tutti coloro che vorranno unirsi a noi in preghiera”.