Donna precipita dal terrazzo e finisce contro un’auto

E’ precipitata dal terrazzo di casa finendo contro una macchina. Un drammatico incidente che si è verificato ieri pomeriggio ad Aidone che ha visto come vittima una donna, una pensionata, trasportata in ospedale per via delle lesioni riportate.

Le indagini

Una notizia, riportata nell’edizione de La Sicilia, che ha scosso la comunità di Aidone, del resto la pensionata è abbastanza nota in paese per essere stata un’insegnante mentre sul caso sono state aperte le indagini da parte dei carabinieri che stanno provando a comprendere le ragioni di questo incidente.

Le prime ricostruzioni

Secondo una prima ricostruzione, la pensionata era impegnata in delle faccende domestiche a ridosso della ringhiera che, a quanto pare, ha ceduto: la donna ha fatto un volo di almeno un paio di metri andando a finire contro quella macchina parcheggiata. Non sono ancora chiare le condizioni della pensionate, di certo c’è molta apprensione da parte dei familiari e dei vicini, i primi a dare l’allarme.