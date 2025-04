Villapriolo, via al primo Giubileo parrocchiale

di Giacomo Lisacchi

Ieri con la processione, sotto forma di pellegrinaggio, partita dall’edicola di San Giuseppe in via Cavour, che si è poi snodata fino alla chiesa, è iniziato ufficialmente a Villapriolo il primo Giubileo parrocchiale della diocesi che avrà il suo culmine sabato 3 maggio in occasione della festività del Santo Patrono, San Giuseppe.

Il parroco Bevacqua

“Questo tempo di grazia in concomitanza con la festa patronale –spiega il parroco, don Salvatore Bevacqua-, arricchito altresì dal dono dell’Indulgenza, è stato possibile grazie alla concessione del nostro vescovo, Rosario Gisana, che sabato prossimo alle 18,30 presiederà la celebrazione solenne dell’Eucarestia”. Un secondo cammino di conversione si farà invece martedì 29 aprile alle ore 17 partendo dall’edicola di San Pio in via Trieste, per poi arrivare fino all’edicola di San Giuseppe di contrada Gennaro, dove don Salvatore, dopo le preghiere di rito, benedirà le campagne, invocando la protezione della Provvidenza sul lavoro degli agricoltori e sull’ambiente. (Ndr: Un tempo a Villapriolo si usava, nei periodi di particolare siccità, portare in processione il Crocifisso per le campagne per invocare la pioggia al grido di “Signiruzzu chiuviti chiuviti ca u lavuriddu è murtu di siti”).

Le tre processioni

“Sarà una festa di San Giuseppe – afferma ancora don Salvatore Bevacqua- arricchita da tre processioni, di cui l’ultima si farà sabato dopo la messa solenne, che serviranno per coinvolgere la piccola comunità villapriolese a vivere attimi di silenzio e di preghiera davanti al suo Patrono San Giuseppe e soprattutto vicino al Crocifisso, per “restaurare” l’interno del cuore. E’ un Giubileo che ci propone coraggio ed ispirazione e che ci parla di speranza, di comunione, di pace, di fratellanza, di fede e di carità. Accogliamo quindi questo mandato del Signore facendo crescere sentimenti ed atteggiamenti con i quali consolare, dare coraggio e comunicare fiducia”.

Il programma

Lunedì 28 e Martedì 29 aprile – ore 10 Celebrazione Eucaristica e adorazione prolungata.

Mercoledì 30 Aprile e 1 e 2 Maggio – Triduo di preparazione e alle 17 Rosario Mariano, Santa Messa e preghiera a San Giuseppe.

Venerdì 2 Maggio – ore 19 Cantata in onore di San Giuseppe eseguita dall’Ass. Culturale “Bellarrosa”.

Sabato 3 maggio – alle ore 7,30 Apertura della Festa con suono delle campane e sparata del mattino; ore 10 apertura della Terza Estemporanea di Pittura e Scultura dal titolo “L’arte abbraccia la tradizione”, organizzata d’Associazione Culturale Bellarrosa con il patrocinio del Comune; ore 18,30 Celebrazione solenne dell’Eucares