A19, allarme dei residenti, “piloni ammalorati”

di Pierlisa Rizzo

A poche settimane dall’apertura dello svincolo di Enna, sulla A19 alcuni cittadini di Enna che abitano proprio sotto il viadotto Euno, denunciano lo stato di degrado in cui versa la strada extraurbana sottostante l’autostrada.

La segnalazione dei residenti

I residenti e i proprietari dei fondi agricoli hanno scritto all’Anas e al sindaco di Enna Maurizio Dipietro per segnalare la pericolosità della strada, ammalorata dal transito di camion, escavatori betoniere utilizzati per i lavori sul viadotto . “Dopo l’inaugurazione dello svincolo in pompa magna, stiamo assistendo alla smobilitazione del cantiere senza che nessuno abbia sistemato la strada sempre più pericolosa e ammalorata. – dice un residente della zona – A ciò si aggiunge che affrontiamo giornalmente spese per le riparazioni delle nostre auto. Chiediamo all’Anas e al sindaco di Enna di intervenire ”.

I piloni del viadotto

A preoccupare i residenti ci sono anche alcuni piloni del viadotto , risistemato solo per 5 campate, che appaiono erosi dal tempo . “Conseguentemente alla riapertura dello svincolo autostradale di Enna, presente lungo la A19, si ribadisce che rimangono da completare alcune lavorazioni, relative a giunti di dilatazione e pavimentazione drenante, che verranno realizzate in orario notturno per minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale – chiarisce l’ufficio stampa dell’Anas – Infine, entro l’anno si prevede di ultimare anche ulteriori interventi di risanamento delle sottostrutture dei viadotti, comprese le eventuali pile che dovessero risultare ammalorate, ma non ci saranno impatti sul traffico veicolare. Tutte queste lavorazioni riprenderanno fra il 5 ed il 7 maggio, in linea con il cronoprogramma stabilito e nel pieno rispetto di quella che è stata la volontà di mantenere l’autostrada il più fluida possibile durante tutto il periodo a cavallo tra l’esodo pasquale ed il primo maggio”