A19, al via la demolizione del viadotto nell’Ennese

Al via gli interventi di demolizione del viadotto Morello 3 dell’autostrada A19 in direzione Catania, ricadente nel territorio di Enna. I lavori, compresi quelli per la ricostruzione dell’opera hanno un importo pari a 45,6 milioni di euro.

Il sopralluogo

Come fa sapere l’Anas, l’opera ha un’estensione totale pari a 5,440 km e i lavori si inquadrano nel Piano di manutenzione della A19 del quale il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è Commissario Straordinario di Governo, coadiuvato dai Subcommissari Lelio Russo e Sergio Tumminello. In questi giorni si è svolto un sopralluogo nei pressi del viadotto al quale ha preso parte anche l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

Le precarie condizioni della struttura

I lavori prevedono la completa demolizione degli impalcati (campate da 1 a 76) e la loro sostituzione con nuovi impalcati a struttura mista acciaio-calcestruzzo. È stato necessario questo tipo di soluzione a causa del grado di ammaloramento riscontrato sulle membrature dell’impalcato.

La tipologia di lavori

Il progetto prevede la riduzione del numero complessivo di giunti di dilatazione ed il collegamento delle campate di impalcato in soletta. Con questi lavori verrà ampliato e ammodernato il by-pass esistente tra le due carreggiate che ora si sviluppa su un’unica campata tra le pile 59 e 60; a lavori ultimati si svilupperà su due campate con raggi di curvatura e comfort di guida di livello superiore rispetto agli attuali standard.