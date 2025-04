Bonus idrico congelato, AcquaEnna lo sblocca, “colpa del software”

AcquaEnna erogherà le somme legate al bonus sociale ad una utente che, nelle settimane scorse, si era rivolta all’Arera per segnalare che, nonostante il suo riconosciuto diritto allo scontro, continuava a ricevere dal gestore idrico bollette a prezzo pieno. E’ quanto emerge nella lettera della società in risposta al sollecito da parte del responsabile dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, facente capo all’Arera.

La comunicazione di AcquaEnna

“Si comunica – si legge nella lettera di AcquaEnna – che le componenti tariffarie compensative sono state riconosciute per un importo di 121,44 euro e verranno erogate nella prima fattura utile”.

Ritardo per colpa del software

Il gestore idrico ha anche spiegato i motivi del ritardo nell’erogazione di quella somma. “Il ritardo – si legge nella lettera – è da attribuire ai problemi di validazione dati dal software gestionale, adesso risolti”.

Il Comitato Senzacquaenna lancia un appello a tutti gli utenti, nelle stesse condizioni della donna, “a scrivere direttamente ad Arera”