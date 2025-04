Resa dei conti nel Centrodestra, Longi, “si apra dibattito regionale”

Il caso Enna sul tavolo nazionale e regionale del Centrodestra. Lo chiede la parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi, dopo la sconfitta della coalizione alle elezioni del Liberto consorzio di Enna in cui a prevalere è stato il Centrosinistra, con il presidente Piero Capizzi del Pd, grazie ai voti provenienti dal Centrodestra.

Il tavolo regionale del Centrodestra

“Quanto accaduto dovrà essere sottoposto all’attenzione dei vertici di partito nazionali e aprire un dibattito regionale che possa una volta per tutte chiarire le regole della partita; non è più accettabile questa totale anarchia sui territori che non rispecchia quanto a livello nazionale si porta avanti con maturità e coerenza” tuona la parlamentare nazionale di FdI.

“Tradito patto di coalizione”

Per la deputata meloniana, la sconfitta “rappresenta non soltanto un duro colpo sotto il profilo politico, ma anche e soprattutto una dolorosa constatazione di quanto fragile e incoerente si sia rivelato, nei fatti, il progetto unitario in cui avevamo riposto fiducia e speranze”. E ricorda il sacrificio fatto da FdI, con il passo indietro di Cammarata, ma “questa fiducia si è rivelata mal riposta” dice Longi, per cui “è stato profondamente tradito il patto di coalizione, venendo meno quei principi di lealtà e coerenza che dovrebbero essere il fondamento di ogni alleanza politica seria e credibile”. Il regolamento di conti è già iniziato dentro Forza Italia dopo che l’europarlamentare Marco Falcone, ha gettato la croce addosso a Luisa Lantieri, deputata regionale di Forza Italia e coordinatrice provinciale del partito