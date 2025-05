Museo Varisano degradato e senza visitatori, Nicotra, “andrebbe chiuso”

di Pierelisa Rizzo

Il museo Varisano, ricco di reperti archeologico di raro valore provenienti dai siti archeologici di tutta la provincia, versa in uno stato di abbandono preoccupante. “Andrebbe chiuso – dice il direttore del parco archeologico di Morgantina e della villa romana del Casale, Carmelo Nicotra – Sono direttore da 10 mesi e ho trovato una situazione scoraggiante. Manca il personale, prima avevamo 7 dirigenti oggi sono solo e anche la politica ci ha abbandonato”.

La media di 4 visitatori al giorno

Secondo Nicotra il museo, il cui allestimento è ormai vecchio di oltre 40 anni, andrebbe completamente riprogettato a fronte del fatto che nei caveaux ci sono ancora centinaia di reperti che attendono di essere mostrati al pubblico. Per questo il museo registra una presenza quotidiana esigua, con una media di 4 visitatori al giorno.

L’auto nel giardino

Fa discutere anche la presenza di un’auto che staziona nel giardino, “è dell’amministrazione regionale – dice il soprintendente , Angelo Di Franco, e la presenza di rifiuti . “Già da lunedì saranno rimossi- assicura Di Franco.

La guida turista, “innovare allestimento”

Il museo versa in uno stato di abbandono con vetrine vecchie e disastrate, senza luci e senza didascalie che raccontino i reperti, muri scrostati ed espositori vuoti, non è possibile pagare con il pos, che dovrebbe essere attivato nelle prossime settimane. “Il museo Varisano è un gioiello della nostra citta- dice Sabrina Murgano, presidente delle guide turistiche di Enna – Basterebbe innovare l’allestimento e rendere fruibili i reperti con didascalie per quelli che visitano autonomamente il museo”.