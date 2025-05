Bonus idrico per famiglie povere, UGCons mette a disposizione un legale

L’UGCons mette a disposizione un consulente legale per consentire ad utenti o famiglie con redditi bassi di ottenere il bonus idrico con sconti sulla tariffa.

Come ottenere il bonus

Lo rende noto il presidente dell’associazione, Francesco Arena: “UGCons rinnova il proprio impegno a tutela dei cittadini aventi diritto al bonus idrico—un’agevolazione destinata a chi possiede un reddito molto basso—che continuano a ricevere bollette dell’acqua Enna con tariffe piene, nonostante lo sconto previsto. Attraverso il supporto legale offerto dall’avvocato Daiana Piazza, i consumatori della provincia di Enna potranno ricevere consulenze mirate e attivare le procedure necessarie per far valere i propri diritti”.

La sede

La stessa associazione avverte l’utenza che è possibile recarsi allo Sportello dei Consumatori di Enna, sito in Via Villarosa 2, inoltre UGCons fa sapere di porsi “l’obiettivo di sensibilizzare le autorità competenti affinché il riconoscimento dell’agevolazione avvenga in modo corretto e trasparente”.