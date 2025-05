Comitato Enna Pride, convocata assemblea pubblica

Il Comitato Enna Pride è ufficialmente al lavoro! Con entusiasmo e determinazione ha già avviato il percorso che porterà alla seconda edizione del Pride cittadino. Il calendario delle attività inizia a prendere forma e il Comitato intende costruirlo insieme all’intera comunità. Per questo motivo, invita cittadini, associazioni, collettivi e chiunque desideri contribuire, a partecipare alla seconda assemblea pubblica, in programma per martedì 6 maggio 2025 alle ore 20:00, presso la sede di Mondoperaio, in via Ree Pentite 31, Enna Alta. Durante l’incontro verranno presentate le prime iniziative già in cantiere e si discuterà delle attività in corso di progettazione. Sarà un’occasione di confronto, partecipazione e condivisione, aperta a tutt3, senza distinzioni.

Il Comitato sottolinea quanto sia fondamentale fare gruppo, non solo come collaborazione operativa, ma come costruzione di legami autentici, riconoscimento reciproco e creazione di uno spazio condiviso in cui ogni voce abbia valore. In un territorio dove le differenze sono spesso ancora guardate con diffidenza, fare gruppo diventa un atto sociale di cura collettiva e resistenza quotidiana. L’inclusione non è, infatti, un principio astratto, ma il cuore pulsante di Enna Pride: un percorso umano che parla di diritti, visibilità e dignità. Non solo una parata, ma un ambiente sicuro da costruire insieme e libero da giudizi, uno spazio di ascolto, di rappresentanza e protagonismo per la comunità LGBTQIA+, per le donne, per le persone con disabilità, per le persone migranti e per tutte le soggettività marginalizzate, nell’ottica della lotta intersezionale che investe tutte le minoranze.

Nessuno deve sentirsi solə. Il Pride che il Comitato intende costruire è di tutt3 e per tutt3: solo attraverso la partecipazione collettiva si potrà dare vita a un evento autenticamente rappresentativo, capace di parlare la lingua della giustizia sociale, dell’empatia e della libertà. La presenza della comunità è fondamentale per rendere Enna Pride 2025 un momento davvero inclusivo, partecipato e condiviso. Costruiamolo insieme!

E per iniziare a scaldare i motori, vi aspettiamo tutt3 al primo AperiPride che si terrà mercoledì 7 maggio 2025 al 64 Rooms (Via Salvatore Ingrà 1, Enna Bassa) con inizio alle ore 18:30. È prevista anche una lotteria a premi dove lə fortunatə estrattə vincerà la consumazione di un aperitivo offerto dal locale!