Monte Altesina, escursionista precipita in una scarpata

I vigili del fuoco del Comando di Enna hanno soccorso una escursionista, 62 anni, di Valguarnera, finita in una scarpata mentre si trovava sul monte Altesina.

Il soccorso

Per le operazioni di recupero si è reso necessario l’arrivo di un elicottero per il trasferimento della donna nell’ospedale di Nicosia. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio ma non sono ancora chiare le modalità con cui la donna è precipitata, se per via di un malore o perché non si è accorta del precipizio. Sono in corso degli accertamenti, gli inquirenti stanno sentendo alcune persone, tra cui quelle che erano in cammino con la donna.

I vigili del fuoco

Presumibilmente, uno di loro ha chiesto l’intervento dei soccorsi: oltre alle due squadre dei vigili del fuoco di Enna, sul posto c’era il Nucleo Speleo alpino fluviale e la squadra del distaccamento di Nicosia.