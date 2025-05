Libero consorzio, convocato il primo Consiglio provinciale

E’ stato convocato dal presidente del Libero consorzio di Enna, Piero Capizzi, per venerdì 9 maggio alle 10,30 il Consiglio provinciale. Come unico punto dell’ordine del giorno ci sarà l’insediamento dello stesso Consiglio e la convalida dei consiglieri. Ecco gli eletti per la Lega, Giuseppe Mario Castello; per il Pd Domenico Scavuzzo, Antonino Di Naso, Salvatore Cappa e Giovanni Gentile; per la Dc Antonio Pagliazzo; per Forza Italia, Maria Stella Nicolosi; per Grande Sicilia Maria Greco, che, però, ha lasciato il posto a Maria Di Costa, e Filippa D’Angelo; per Fratelli d’Italia Nino Cammarata.