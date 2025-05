La morte di Gabriele, domani i funerali, sindaco proclama lutto cittadino

Saranno celebrati domani, 13 maggio, alle 15 nella chiesa Madre di Barrafranca i funerali di Gabriele Giadone, il 15enne morto nella notte tra sabato e domenica scorsa a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto in viale Signore Ritrovato.

Lutto cittadino

Il sindaco di Barrafranca ha firmato l’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino, in concomitanza con la celebrazione del rito funebre, a cui parteciperà l’intera comunità, rimasta sotto shock per la tragica scomparsa del ragazzo, figlio di un noto imprenditore.

Il cordoglio della scuola

Era abbastanza noto Gabriele per via della sua passione per il calcio: giocava con la maglia della Barrese che ha espresso le condoglianze alla famiglia. Cordoglio è stato espresso anche dall’Enna calcio e dall’I.S.I.S.S. “Giovanni Falcone”