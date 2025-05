Paura sulla A19 ad Agira, camion va in fiamme

Un tir è andato in fiamme sulla A19, in prossimità di Agira, nel tratto in direzione Palermo.

Un incidente che si è verificato intorno alle 11,30 e poco dopo ci sono state le telefonate ai centralini delle forze dell’ordine per chiedere soccorso.

Le indagini

Le segnalazioni sono arrivate ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna ed agli agenti della Polizia stradale. Restano da capire le cause di quell’incendio ma stando ad una prima ricostruzione si tratterebbe di autocombustione. L’autostrada non è stata chiusa ma si sono creati dei rallentamenti.

Foto fornita da Franco Assenza