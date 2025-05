Rogo sulla A19, riaperto il tratto, “tante ore in coda”

E’ stato riaperto al traffico nel tardo pomeriggio il tratto della A19 in prossimità dello svincolo di Agira in direzione Palermo rimasto chiuso per l’incendio di un rimorchio.

Il lavoro dei vigili

I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che sono intervenuto in mattinata, dopo le prime segnalazioni, sono riusciti a contenere le fiamme, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti ma stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti, in particolare della Polizia stradale, potrebbe trattarsi di autocombustione.

I disagi

Tantissimi i disagi alla circolazione, gli automobilisti sono rimasti incolonnati. “Sono stato ore in coda e rientrare ad Enna è stata una vera Odissea” racconta a ViviEnna un commerciante della città che si è imbattuto, come tantissimi altri, nell’incidente.