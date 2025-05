Referendum, Greco, “sorteggio per gli scrutatori”

La consigliera comunale della nuova DC di Valguarnera Filippa Greco, componente della commissione elettorale, chiede alla stessa che in vista della tornata referendaria del prossimo 8 e 9 Giugno 2024, di procedere al sorteggio per la nomina degli scrutatori. Procedura che non sempre è avvenuta col sorteggio. La nomina avverrà nella giornata di domani mercoledì.

La scelta degli scrutatori

Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della commissione elettorale. Le leggi vigenti tuttavia non individuano criteri sulla base dei quali provvedere alla loro scelta, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’albo degli scrutatori che prevedono solamente

che la commissione elettorale comunale nomini gli scrutatori per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori, lasciando ogni determinazione in tal senso

alla discrezionalità dei membri della commissione stessa. Però per una questione di trasparenza- tiene ad evidenziare Greco- “il metodo del sorteggio quale scelta per la nomina degli scrutatori permetterebbe

una nomina più trasparente, più equa e soprattutto democratica. Non da ora, ma da sempre sono stata convinta che questo metodo rappresenta un segnale di apertura nei confronti di tutti i cittadini che

devono avere pari possibilità e pari diritti. Ribadirò il concetto in commissione elettorale, nella speranza che anche gli altri componenti saranno dello stesso avviso”.