Strade e scuola a Valguarnera, sì a progetti per oltre 3 milioni

L’assessore di Valguarnera, Carmelo Auzzino, annuncia un pacchetto di interventi predisposti dall’amministrazione comunale. Tra questi, la ristrutturazione e l’adeguamento del plesso scolastico “S. Arena”.

Circa 800 mila euro per la scuola

Come fa sapere l’esponente della giunta Draià è stato approvato il 2° stralcio del progetto esecutivo per un importo complessivo di 790.087,68 euro interamente finanziato dalla Regione Siciliana grazie alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Strade ed illuminazione pubblica

L’assessore svela anche l’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione, che rientra in una più ampia programmazione riservata ai Comuni dell’Area Interna Troina. Come terzo intervento, l’assessore Auzzino, mette sul tavolo il via libera al progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo alla manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra Contrada Marcato e la Strada Provinciale 4 , per un importo complessivo di 1.350.000,00 euro. “Un intervento fondamentale per migliorare la viabilità e favorire la mobilità interna. Questo progetto rientra nella programmazione riservata ai Comuni dell’area Interna di Troina” assicura Auzzino.

Gli altri interventi

Il quarto progetto approvato interessa i lavori di rigenerazione urbana di un tratto di via Sant’Elena, per un valore complessivo di € 1.150.000,00, l’ultimo, invece, riguarda l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato, grazie al contributo ricevuto dall’ Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per un di 70.000,00

“Questi interventi, oltre a rispondere alle esigenze immediate della comunità, pongono le basi per un futuro più sicuro, efficiente e accogliente per tutti i cittadini di Valguarnera” chiosa l’assessore Auzzino.